В Уральске стартовал масштабный капитальный ремонт тепломагистралей. В связи с этим жителей и гостей поселка Зачаганск предупреждают об ограничении движения транспорта и временном отключении горячего водоснабжения.
Из-за ремонта теплосети будет полностью закрыт проезд для автомобилей по улице Жумалиева в поселке Зачаганск. Движение будет ограничено с 9:00 8 июня до 18:00 12 июня. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты объезда.
На время проведения ремонтных работ без горячего водоснабжения останутся несколько многоэтажных домов. Воду отключат на две недели.
С 09:00 8 июня до 18:00 22 июня горячей воды не будет по адресам:
ул. М. Монкеулы, 108/2;
ул. М. Монкеулы, 108/5;
ул. М. Монкеулы, 108/6.
- Эти работы необходимы, чтобы обеспечить стабильное и качественное теплоснабжение предстоящей зимой и повысить надежность всей системы. Просим горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, - отметили в АО "Жайыктеплоэнерго".
Компания приносит извинения жителям за доставленный дискомфорт.