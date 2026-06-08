В АО "Жайыктеплоэнерго" объяснили временные неудобства подготовкой теплосетей к предстоящему отопительному сезону.

В Уральске стартовал масштабный капитальный ремонт тепломагистралей. В связи с этим жителей и гостей поселка Зачаганск предупреждают об ограничении движения транспорта и временном отключении горячего водоснабжения.

Из-за ремонта теплосети будет полностью закрыт проезд для автомобилей по улице Жумалиева в поселке Зачаганск. Движение будет ограничено с 9:00 8 июня до 18:00 12 июня. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты объезда.

На время проведения ремонтных работ без горячего водоснабжения останутся несколько многоэтажных домов. Воду отключат на две недели.

С 09:00 8 июня до 18:00 22 июня горячей воды не будет по адресам:

ул. М. Монкеулы, 108/2;

ул. М. Монкеулы, 108/5;

ул. М. Монкеулы, 108/6.

- Эти работы необходимы, чтобы обеспечить стабильное и качественное теплоснабжение предстоящей зимой и повысить надежность всей системы. Просим горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, - отметили в АО "Жайыктеплоэнерго".

Компания приносит извинения жителям за доставленный дискомфорт.