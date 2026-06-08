В США рабочий во время проверки утечки воды неожиданно обнаружил тело мужчины. Об этом 4 июня сообщил портал FOX 5, передает Мой Город.

По данным издания, найденные останки принадлежат 43-летнему Джеймсу Коннеллу, который, предположительно, был убит ещё в начале мая.

FOX 5 отмечает, что к преступлению может быть причастен 34-летний Мике Деанджело Гарнер. Он был задержан и впоследствии обвинён в сокрытии преступления.

В настоящее время расследование продолжается. Подробности произошедшего между мужчинами в магазине пока не раскрываются.