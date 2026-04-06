В экстренных службах региона уже назвали ложным распространившееся видео и призвали не поддаваться панике.

В соцсетях Актау распространяется видео с прогнозом о скором разрушительном землетрясении, которое в экстренных службах уже официально назвали ложным. Центр общественных коммуникаций Мангистауской области на своей официальной странице в Facebook опроверг эти слухи, подчеркнув, что реальных предпосылок для паники нет.

- В ходе мониторинга интернет-пространства в социальной сети TikTok было выявлено видео данного содержания. Однако эти сведения не подтверждены официально и являются ложными, - отметили в центре.

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона подтверждает: сейсмологическая обстановка в городе остается стабильной. Эксперты напоминают, что предсказать точное время и место землетрясения с помощью коротких роликов в соцсетях невозможно, а авторы подобных видео часто преследуют цель набрать охваты на страхах людей.

В ведомстве подчеркнули опасность бесконтрольного репоста таких сообщений.

- Подобная информация пугает население, создает необоснованную панику в обществе и является распространением заведомо ложных сведений, - заявили представители ответственного ведомства.

Спасатели просят жителей Мангистау критически относиться к рассылкам в мессенджерах и доверять только официальным сводкам.