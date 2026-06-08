В пустыне Сахара, на территории, где сходятся границы Нигера, Мали и Алжира, произошла трагедия: из-за поломки грузовика погибли 49 человек, передаёт Мой Город со ссылкой на Euronews.

Все жертвы были гражданами Нигера. Они возвращались домой после религиозного праздника, проходившего в соседней Мали. Путь протяжённостью более 300 километров должен был занять несколько дней.

По предварительным данным, водитель сбился с маршрута, после чего транспортное средство вышло из строя в полностью безлюдной и лишённой источников воды местности.

Двум мужчинам удалось спастись — они пешком прошли около 50 километров до ближайшего источника воды, а затем добрались до населённого пункта и сообщили о случившемся.

Однако, когда спасатели прибыли на место, помочь уже было некому: все 49 человек, оставшиеся рядом с неисправным грузовиком, скончались от обезвоживания.

Власти Нигера отметили, что в экстремальных условиях пустыни шансы на выживание были