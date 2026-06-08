В социальных сетях появилось видео, на котором сообщается об обнаружении на мусорной свалке в селе Байконыс Байтерекского района Западно-Казахстанской области пробирок с кровью и использованных шприцев. Информацию подтвердили в профильных службах региона, передает Мой Город со ссылкой на Kazinform.

Общественный активист Алмагуль Иксанова заявила, что обнаруженные медицинские отходы представляют потенциальную угрозу распространения инфекций. По её словам, к месту происшествия были вызваны представители прокуратуры для принятия мер реагирования. Она также отметила, что рядом со свалкой протекает река, что усиливает риски загрязнения окружающей среды.

В управлении санитарно-эпидемиологического контроля Байтерекского района подтвердили факт выявления медицинских отходов, включая использованные шприцы и пробирки с биологическими материалами. По данному факту начата проверка, к работе подключены полиция и другие уполномоченные органы.

По информации ведомства, предварительно установлено, что отходы могли быть доставлены организацией, занимающейся их сбором и утилизацией. Территория свалки взята под контроль, по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям причастных лиц.

Также в акимате Байтерекского района сообщили, что 4 июня около 23:30 на полигоне твердых бытовых отходов была зафиксирована незаконная выгрузка медицинских отходов с автомобиля «ГАЗель». Во время проверки лицо, осуществлявшее выгрузку, было задержано правоохранительными органами.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры и санитарно-эпидемиологической службы, которые провели осмотр и зафиксировали нарушения. В отношении нарушителя составлен административный протокол, продолжается расследование.

Власти подчеркивают, что ситуация находится на контроле, а все обстоятельства произошедшего устанавливаются.