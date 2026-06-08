Западноказахстанские гребцы успешно выступили на континентальном первенстве, заняв первые места в своих возрастных категориях.

В Туркестане проходит чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены из Казахстана уже завоевали несколько наград высшей пробы. Об этом сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта.

Среди молодежи до 23 лет золотые медали завоевали Мария Бровкова и Ульяна Киселева. Девушки продемонстрировали высокое мастерство и стали чемпионками Азии, принеся в копилку сборной Казахстана награду высшего достоинства.

В категории U18 (юниоры) отличный результат показал спортсмен из Западно-Казахстанской области Никон Дергунов.

Мужская сборная Казахстана выступала на дистанции 500 метров и уверенно обошла всех соперников, завоевав титул чемпионов Азии.

Для Никона Дергунова это был дебютный чемпионат Азии в карьере, и спортсмен сразу же сумел подняться на верхнюю ступень пьедестала почета.