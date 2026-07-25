Износ 75%: в ЗКО до конца года обновят 500 километров аварийных электросетей

Как сообщил руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Беймбет Мусин, на сегодняшний день износ электросетей в регионе достиг 75,4%.

Чтобы снизить аварийность, компания «Зап-Каз РЭК» реализует проекты на 10 млрд тенге. Работы охватили 40 населенных пунктов в Уральске, а также в Бурлинском, Чингирлауском, Каратобинском, Жанибекском, Таскалинском и Жангалинском районах.

-На сегодняшний день замена опор, установка комплексных трансформаторных подстанций и монтаж линий выполнены на 90%. Все работы будут завершены до начала отопительного сезона. Это позволит снизить износ сетей с 75,4% до 72,8%, - отметил Беймбет Мусин.

Второй этап модернизации начнется уже в августе. На 16,5 млрд тенге планируют построить и RECONSTRUCT 1113 км ЛЭП и две подстанции в 74 посёлках области (Акжайыкский, Байтерек, Бурлинский, Бокейординский, Жангалинский, Жанибекский, Таскалинский, Теректинский и Сырымский районы).

До конца года из этого объема сдадут 362 км обновленных сетей, что должно еще больше снизить риск блэкаутов в районах.

Напомним, в регионе обновляют коммунальную инфраструктуру в рамках нацпроекта МЭКС. В 2026 году реализуют 9 проектов в сферах теплоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Один из объектов уже завершён и в прошедший отопительный сезон обеспечил стабильное тепло социальным объектам.