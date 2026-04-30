В регионе обновляют коммунальную инфраструктуру в рамках нацпроекта МЭКС. В 2026 году реализуют 9 проектов в сферах теплоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Один из объектов уже завершён и в прошедший отопительный сезон обеспечил стабильное тепло социальным объектам.

В Уральске и районах ЗКО полным ходом идёт масштабная модернизация инженерных сетей. Журналистам в ходе пресс-тура показали четыре ключевых объекта, от которых зависит комфорт тысяч жителей: от стабильного света в Круглоозерном до тепла в многоэтажках Зачаганска.

По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ Беймбета Мусина, в 2025 году в рамках реализации национального проекта "Модернизация коммунальных секторов" начаты работы по реализации девяти проектов. В прошлом году на них выделили 22,1 млрд тенге, из них на водоснабжение и водоотведение - четыре проекта на 5,9 млрд тенге, по теплоснабжению - два проекта на 4,3 млрд тенге и по электроснабжению - три проекта на 10 млрд тенге.

Прощай, износ 1962 года: в Круглоозерном обновляют свет

Беймбет Мусин рассказал, что в пяти районах ЗКО и в городе Уральск реализуются три проекта. Общая протяженность реконструкции сетей составляет 600 км. Износ на данный момент составляет 76,6%. После окончания износ планируют снизить до 72%.

По словам руководителя ТОО "ЗапКаз РЭК" Рустема Майранова, общее количество потребителей - 240 тысяч абонентов. По Уральску работают 16 подстанций, две из которых ввели в эксплуатацию в прошлом году.

- По Уральску мы обслуживаем порядка 1900 километров электросетей. По программе "Модернизация ЖКХ" на 3,6 млрд тенге проведём капитальный ремонт в городе и в пригородных посёлках. Что касается области, то по ЗКО заложено 10,6 млрд тенге, из них 30% мы уже выполнили. Ремонтном охвачены практически все районы, - рассказал Рустем Майранов.

Жители посёлка Круглоозерное годами страдали от перебоев: местные электросети не видели капитального ремонта с 1962 года. Ежегодно здесь фиксировали около 25 аварийных отключений. Сейчас ситуация меняется - в рамках проекта по обновлению 165 км воздушных линий электроснабжения в Уральске, сети в посёлке заменят полностью. Это даст стабильный свет 250 абонентам.

Всего по области модернизация затронет 31 населенный пункт в 6 районах. По словам заместителя акима ЗКО Мираса Мулкая, на данный момент по области износ электрических сетей составляет 75%. На конец 2023 года было 82%.

- За три года мы снизили на 7%. Это колоссальная работа. После ремонта планируется снизить до 70%. Строительно-монтажные работы ведутся в 44 сельских населенных пунктах, в том числе в Уральске. Это первый этап. По второму этапу у нас готово шесть проектов на 15 млрд тенге. Мы готовим техническую документацию. В конце 2027 года планируем износ по электрическим сетям снизить до 62%. Это комплексная работа, - отметил Мирас Мулкай.

К слову, Уральск по республике находится в "красной зоне" по степени изношенности.

КНС-29: надёжная канализация для 50 тысяч человек

Что касается водоснабжения, по данным Беймбета Мусина, в Уральске реализуются четыре проекта - это реконструкция повысительной насосной станции, КНС, КНС №1 и бурение пяти скважин. После завершения работ планируют снизить износ систем водоотведения на 2-3%.

Один из самых дорогих и важных объектов - реконструкция канализационной насосной станции №29. Проект стоимостью 1,8 млрд тенге обеспечит стабильное водоотведение для 50 тысяч жителей и 39 социальных объектов. Сейчас на месте возводят новое здание станции. Помимо надёжности, это даст городу "запас прочности" - возможность подключать к сетям новых абонентов и строящиеся дома.

Тепло в дома: ремонт ТМ-7 и котельная в Зачаганске

По данным руководителя АО "Жайыктеплоэнерго" Бакытжана Акимгужина, магистраль ТМ-7 эксплуатировалась 39 лет без капремонта. Здесь полностью заменят магистраль от улицы Масина по улице Жунисова до Некрасова. В этом году на её обновление выделили 2,6 млрд тенге. Под замену идёт почти 1,8 км труб. Результат почувствуют жители 130 многоэтажек (а это более пяти тысяч человек) и сотрудники 24 соцобъектов - теплоснабжение станет в разы надёжнее.

– Здесь планируем полностью заменить трубы, так как они уже изношены на 75-80% и покрыты коррозией. На этом месте были частые аварии. До этого мы частично, по мере своих возможностей, проводили частичные и капитальные ремонты. Но благодаря этому проекту мы будем делать полную замену. Теперь изношенные трубы заменят на предизолированные, установят системы обнаружения влажности. Срок службы таких труб составляет более 50 лет. Мы их уже применяли по ТМ-2 и ТМ-5. Они хорошо себя зарекомендовали, - сказал Бакытжан Акимгужин.

Отметим, что по городу изношенность теплосетей составляет 49%. В этом году власти планируют снизить её на 2-3%.

Тем временем в Зачаганске уже отчитались о первых успехах: модернизация котельной "Саншкола" (229,3 млн тенге) успешно завершена. Она уже отработала прошлый сезон, обеспечив теплом две школы, отдел полиции и филиал "Казахтелекома".

Цифры и планы

В 2026 году в ЗКО реализуется сразу 10 крупных проектов в рамках Нацпроекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" (МЭКС).

16,5 млрд тенге - общая стоимость всех проектов;

4,7 млрд тенге - выделено на этот год;

1113 км электросетей и 2 подстанции обновят в перспективе;

74 села и город Уральск охвачены работами.

Справка: Цель национального проекта до 2029 года - снизить износ сетей по стране до 40%, а аварийность на объектах - на 20%.