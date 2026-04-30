Генеральная прокуратура РК обеспечила экстрадицию из России казахстанца, подозреваемого в неоднократном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По версии следствия, в 2023 году подозреваемый размещал на интернет-ресурсах заведомо ложные объявления о продаже иностранных автомобилей. Жертвами схемы стали семь человек, у которых были похищены денежные средства.

После совершения преступлений мужчина скрылся и был объявлен в международный розыск. В июле 2025 года его задержали на территории Белгородской области. На основании запроса казахстанской стороны задержанный был экстрадирован на родину.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.