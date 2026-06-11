В то время как в некоторых регионах страны любимое лакомство подорожало более чем в полтора раза, ЗКО оказалась самым «щадящим» регионом для кошельков сладкоежек.

Аналитики EnergyProm отмечают, что кондитерский рынок Казахстана в 2026 году начал восстанавливаться после двух лет спада. Однако ценники в магазинах продолжают ползти вверх, несмотря на удешевление сырья на мировых биржах.

По итогам мая 2026 года в Казахстане сильнее всего подорожал именно шоколад (включая белый). Годовой рост цен в этой категории уже несколько лет держится на двузначных отметках.

В региональном разрезе ситуация выглядит крайне неравномерно:

Павлодарская область стала антилидером: здесь шоколад подорожал сразу на 53,5% за год.

Жетысуская область - рост на 45,2%.

Астана и СКО - рост более чем на 37%.

Западно-Казахстанская область показала наименьший рост цен в стране - всего 9,7%.

В целом по республике шоколад и какао-продукты за год (к маю 2025-го) подорожали на 19,9%, а если сравнивать с декабрем 2022 года - скачок составил внушительные 60,1%. Только за последний месяц ценники выросли еще на 0,6%.

В производственном секторе страны наметился позитивный тренд. За январь - апрель 2026 года в РК выпустили 31,5 тысячи тонн шоколада и сладостей - это на 17,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Отечественные фабрики закрывают спрос на рынке на 40,6%.

Экспорт казахстанских сладостей за рубеж вырос до 11,5 тысячи тонн. Импорт всё еще удерживает лидерство: в страну завезли 33,6 тысячи тонн зарубежного шоколада, что составляет 59,4% всего рынка.

Внутри Казахстана съедать стали тоже больше: продажи на внутреннем рынке выросли на 7,9% и составили 45,1 тысячи тонн продукции. Потребительский спрос растет, но из-за высокой зависимости от импорта и инерции рынка, рассчитывать на резкое удешевление сладкого западноказахстанцам пока не стоит.