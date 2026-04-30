Резонансный законопроект "Об ответственном обращении с животными", вызвавший широкие дискуссии в обществе, не прошел обсуждение в Сенате. Депутаты верхней палаты не поддержали ряд статей и вернули документ в мажилис с предложением новой редакции.

В ходе заседания сенатор Арман Утегулов подчеркнул, что корень проблемы кроется не в самих животных, а в низкой ответственности их хозяев. По его словам, именно выброшенные и бесконтрольно размножающиеся питомцы пополняют ряды бездомных стай.

- Закон принципиально меняет подход. Мы переходим от борьбы с последствиями к устранению причин. Большинство бродячих животных - это домашние животные, за которых кто-то не взял ответственность, - отметил депутат.

В связи с этим предлагается значительно усилить требования к владельцам:

ужесточить правила содержания и выгула;

закрепить обязанность по недопущению вреда окружающим и их имуществу;

ввести норму об обязательном возмещении ущерба в случае нарушений.

Самым острым вопросом остается умерщвление животных. Сенаторы категорически не согласны с тем, чтобы рассматривать эвтаназию как основной инструмент контроля численности. По их мнению, эта процедура должна применяться в исключительных случаях и только по медицинским показаниям.

- Хочу подчеркнуть, что эвтаназия - это крайняя мера, а не способ регулирования численности. Она возможна только в исключительных случаях... по заключению ветеринарного врача при наличии хронических заболеваний и ухудшения качества жизни животного, - подчеркнул Арман Утегулов.

Еще одним важным изменением стало предложение передать полномочия по определению сроков и порядка регулирования численности местным маслихатам. Это позволит каждому региону принимать решения, исходя из местных реалий и бюджета.

Также депутаты настояли на сохранении действующего термина "бродячие животные". По их логике, отсутствие чипа не должно автоматически лишать животное статуса собственности, оно лишь свидетельствует об отсутствии регистрации.

Напомним, ранее депутат Едил Жанбыршин озвучивал предложение о введении новых норм, согласно которым бездомных собак могли бы в отдельных случаях подвергать эвтаназии уже спустя 5 дней после их поимки. Сенат счел предложенный подход требующим доработки и гуманного переосмысления. Теперь законопроекту предстоит повторное рассмотрение в нижней палате парламента.