Ожидаются сильные температурные контрасты, грозовые фронты, порывистый ветер и высокая пожарная опасность.

По данным РГП "Казгидромет", 12 июня, в пятницу, в Западно-Казахстанской области пройдут дожди с грозами, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. При этом в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днём ожидаются дождь и гроза. Температура ночью +15...+17 °C, днём +26...+28 °C.

В Атырауской области также прогнозируют дожди и грозы. Порывы ветра днём составят 15-18 м/с. В Атырау днём ожидается сильная жара, а к вечеру возможен небольшой дождь с грозой. Температура ночью +18...+20 °C, днём +35...+36 °C.

В Мангистауской области днём пройдут дожди, сопровождаемые грозами, а ветер усилится до 15-18 м/с. В регионе также сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау температура ночью +20...+22 °C, днём +28...+30 °C.

В Актюбинской области осадки начнутся ещё ночью, а к утру северные и центральные районы окутает туман. Возможны порывы ветра до 18 м/с. На юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днём синоптики прогнозируют дождь и грозу. Температура ночью +13...+15 °C, днём +24...+26 °C.