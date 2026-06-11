Жители города Костанай начали активно направлять обращения в сервис E-Otinish в адрес управления здравоохранения области. В запросах они просят предоставить точное время своего рождения, передает Мой Город со ссылкой на HALYQSTAN.

По последним данным, таких обращений уже более двухсот, при этом около 85 из них поступили всего за последнюю неделю.

Как выяснилось, заявители объясняют свой интерес желанием составить точный гороскоп или получить корректный нумерологический прогноз своей судьбы.

Чиновники вынуждены перенаправлять эти запросы в медицинские учреждения для обработки.

В местной прессе приводится комментарий заместителя главного врача областной больницы Бориса Аутенова.

Он отметил, что отказать заявителям невозможно, поскольку государственная цифровая система фиксирует и отслеживает каждое обращение.

Отмечается, что рост интереса к мистическим и эзотерическим практикам часто связывают с ощущением нестабильности, экономическими трудностями и общей тревожностью населения на фоне мировых событий.