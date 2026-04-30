В Западно-Казахстанской области растёт спрос на сжиженный нефтяной газ. Всё больше водителей переходят на газомоторное топливо, а инфраструктура не всегда успевает за этим ростом.

О ситуации рассказал заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Мурат Конысбаев.

Сегодня в регионе работает 111 автогазозаправочных станций: 52 - в Уральске и 59 - в районах. Для сравнения: в 2023 году их было 99, а в 2024 - уже 109.

При этом потребление газа растёт быстрее. Если в 2023 году жители области использовали около 55 тысяч тонн, то к 2025 году этот показатель увеличился до 66 тысяч тонн - рост составил 20%. Число автомобилей на газе тоже заметно выросло - более 28 тысяч машин, что на треть больше, чем раньше.

- Мы видим, что спрос растёт быстрее, чем инфраструктура и объёмы поставок, - отметил Конысбаев.

Сейчас основным поставщиком газа для региона является компания "Жаикмунай", которая перерабатывает сырьё с Рожковского месторождения. Также в поставках участвуют Атырауский НПЗ и "СНПС-Актобемунайгаз".

В отдельных населённых пунктах возможны краткосрочные перебои. Власти связывают это с логистикой и особенностями запуска нового месторождения. При этом, по словам Конысбаева, о системном дефиците речи не идёт.

- Ситуация находится на постоянном контроле, - подчеркнул он.

Чтобы стабилизировать рынок, объёмы поставок уже увеличили. Во втором квартале 2026 года регион получит более 13 тысяч тонн газа, а среднемесячный лимит вырос с 3,5 до 4,6 тысячи тонн. Поставки в увеличенных объёмах начнутся с мая.

Цены на газ остаются регулируемыми. Предельная стоимость - 85 тенге за литр, в отдалённых районах - до 90 тенге.