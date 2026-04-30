Департамент государственных доходов Мангистауской области рассказал о самых удобных и быстрых способах проверки налоговой задолженности.
Самый быстрый способ:
Перейдите на сайт kgd.gov.kz
В разделе "Электронные сервисы" → "Помощь бизнесу"
Выберите "Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности"
Введите свой ИИН (или БИН для ИП/ТОО) и нажмите "Искать"
Сразу увидите все долги или справку об их отсутствии.
Другие удобные способы:
eGov.kz → "Просмотр и оплата налоговой задолженности" (нужна авторизация)
Приложение e-Salyq Azamat (App Store / Play Market) - самый удобный вариант для физлиц
Kaspi.kz → Госуслуги → Налоги → "Долги по налогам"
Полезные советы:
Проверяйте задолженность регулярно - пени начисляются каждый день
После оплаты обновление в базе происходит не мгновенно (иногда до 3–5 дней)
Если долгов нет - можете сохранить/распечатать справку