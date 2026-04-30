Департамент государственных доходов Мангистауской области рассказал о самых удобных и быстрых способах проверки налоговой задолженности.

Самый быстрый способ:

  • Перейдите на сайт kgd.gov.kz

  • В разделе "Электронные сервисы" → "Помощь бизнесу"

  • Выберите "Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности"

  • Введите свой ИИН (или БИН для ИП/ТОО) и нажмите "Искать"

  • Сразу увидите все долги или справку об их отсутствии.

Другие удобные способы:

  • eGov.kz → "Просмотр и оплата налоговой задолженности" (нужна авторизация)

  • Приложение e-Salyq Azamat (App Store / Play Market) - самый удобный вариант для физлиц

  • Kaspi.kz → Госуслуги → Налоги → "Долги по налогам"

Полезные советы:

  • Проверяйте задолженность регулярно - пени начисляются каждый день

  • После оплаты обновление в базе происходит не мгновенно (иногда до 3–5 дней)

  • Если долгов нет - можете сохранить/распечатать справку