Сенат принял закон об амнистии в связи с принятием новой Конституции. Впервые в истории страны под нее попадут не только уголовные дела, но и около 1 млн административных штрафов.

Кому сократят сроки и спишут 17 млрд тенге штрафов: Сенат поддержал закон об амнистии в Казахстане

Депутаты Сената на пленарном заседании одобрили закон "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан". Документ, представляющий собой комплекс мер по гуманизации и цифровизации правоохранительной системы, направлен на подпись Главе государства, передает zakon.kz.

Как отметил сенатор Евгений Больгерт, данная амнистия носит исключительно избирательный характер. Под нее категорически не подпадают лица, осужденные за коррупцию, терроризм, экстремизм, а также за преступления против половой неприкосновенности. Послабления коснутся тех, кто совершил уголовные проступки, преступления небольшой и в некоторых случаях средней тяжести, при условии полного возмещения ущерба.

Депутат озвучил прогнозные данные по количеству граждан, которых затронут нововведения.

- По предварительным оценкам, уголовная амнистия коснется более 16,5 тыс. человек. При этом более 4 тыс. граждан будут полностью освобождены от уголовной ответственности и наказания, а более 10 тыс. сократят сроки. Впервые в истории Казахстана проводится административная амнистия. Чтобы снизить финансовую нагрузку на граждан и бизнес, списываются отдельные виды штрафов. Масштаб колоссальный: только по линии МВД амнистия охватит порядка 1 млн административных штрафов на сумму более 17 млрд тенге. В целом она затронет нарушения по 280 статьям КоАП, относящимся к компетенции 15 государственных органов, - сообщил Евгений Больгерт.

Отдельный акцент в законе сделан на последующей социализации освободившихся граждан, чтобы не допустить рецидивов.

- Закон не просто освобождает людей, он обязывает Правительство и акиматы содействовать их ресоциализации через конкретные меры поддержки: размещение одиноких лиц с инвалидностью, пенсионеров и лиц без определенного места жительства в специализированные центры; обеспечение трудоустройства трудоспособных лиц; продолжение назначенного судом лечения; а также устройство несовершеннолетних в семьи или интернаты с гарантией получения образования. Этот пакет законов полностью соответствует курсу главы государства на построение Спраливого Казахстана, - подчеркнул сенатор.

Главным прецедентом текущего закона стало полное или частичное списание неисполненных штрафов не только для рядовых граждан, но и для предпринимателей, адвокатов, нотариусов и частных судебных исполнителей. После вступления акта в силу соответствующие производства будут прекращены. Впрочем, эта норма не распространяется на правонарушения, которые угрожали жизни, здоровью людей или интересам государства.

Процедуру применения амнистии решено полностью цифровизировать. В КоАП появится новая статья, благодаря которой списки лиц, подпадающих под списание штрафов или освобождение, будут формироваться автоматически через Единый реестр административных производств (ЕРАП/ЕРДР). Это позволит исключить человеческий фактор и ускорить процесс.

Помимо этого, пакет сопутствующих поправок затронул Уголовно-процессуальный кодекс, где были четко уточнены требования к составлению обвинительных актов и процедурам завершения расследований.

По итогам сессии Сенат поддержал основной закон об амнистии, а сопутствующие нормативно-правовые акты, касающиеся исполнительного производства и изменений в профильные кодексы, были направлены на рассмотрение во втором чтении.