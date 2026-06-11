Родителей и выпускников просят строго соблюдать требования безопасности.

Как сообщили в отделе образования Уральска, вручение аттестатов выпускникам девятых классов запланировано на 15 июня. Выпускники 11 классов получат документ об окончании школы 18 июня.

Отметим, что в этом году школы региона выпускают:

9 классы - 10 440 учеников;

11 классы - 8 179 учеников.

На знак "Алтын белгі" в области претендуют 437 выпускников, а ещё 448 одиннадцатиклассников идут на аттестат с отличием.

В Минпросвещения РК официально запретили проводить праздники в ресторанах, кафе, банкетных залах, на базах отдыха или на природе, арендовать автокортежи, встречать рассвет и разводить костры. Кроме того, под запрет попали привлечение аниматоров, ведущих и праздничных агентств, организация банкетов, а также сбор денег с родителей на подарки администрации школ и учителям.

В управлении образования обратились к родителям с просьбой контролировать внешний вид детей. На вручение аттестатов выпускники должны прийти в обычной школьной форме.

- Использование чрезмерно нарядной и вечерней одежды не допускается. Это требование введено для того, чтобы предотвратить социальное неравенство и дискриминацию среди учеников, а также избавить родителей от лишних и ненужных расходов, - подчеркнули в ведомстве.

За соблюдением всех правил и безопасностью детей в конце мая и июне будут следить особенно строго.

Полиция региона напоминает, что в день проведения выпускных мероприятий патрулирование улиц, парков и зон отдыха будет усилено. Правонарушителей обещали наказывать по всей строгости закона.