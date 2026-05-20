В Казахстане завершается учебный год. Проводить праздничные мероприятия в ресторанах и собирать средства на подарки администрациям учебных заведений официально запрещено.

В казахстанских школах подходит к концу очередной учебный год - в этот раз за парты в последний раз сядут более 215 тысяч одиннадцатиклассников. Всего же обучение завершают свыше 3,9 миллиона детей, сообщили в Министерстве просвещения РК. Чиновники совместно с местными акиматами уже утвердили жёсткий регламент для выпускных мероприятий, призванный обеспечить безопасность и порядок.

Где разрешено вручать аттестаты

В 2026 году ведомство полностью исключило проведение любых праздничных торжеств за пределами учебных заведений. Официальные линейки, а также церемонии вручения дипломов и аттестатов должны проходить исключительно внутри школ и колледжей.

Под категорический запрет попали застолья и вечеринки в ресторанах, кафе, банкетных залах, а также выезды на природу или базы отдыха. Правило распространяется на все звенья системы образования - от детских садов до выпускных курсов колледжей.

Запрет на подарки и сдачу денег

Администрациям учебных заведений строго запретили собирать деньги с родителей и выпускников на организацию праздников. Также под запретом находятся любые требования о покупке подарков для педагогов или руководства школ. В Минпросвещения подчеркивают, что такие меры призваны укрепить принцип нулевой терпимости к поборам и поддержать порядок в организациях образования.

Календарь финальных дней и статистика

Последний учебный день, 25 мая, во всех школах страны начнется с единого классного часа "Білімім - Отаныма!". Учителя подведут итоги года, отметят достижения учеников и раздадут списки рекомендованной литературы на летние каникулы. Особый акцент педагоги сделают на ценностях общенациональной программы воспитания "Адал азамат".

Отмечается, что этот учебный год система образования завершает с новыми показателями - в стране сейчас работают более 420 тысяч учителей. Благодаря нацпроекту "Келешек мектептері" власти ввели в эксплуатацию 217 новых современных школ, 84 из которых открылись в сёлах. Что касается успеваемости, то на аттестаты с отличием в этом сезоне претендуют 18 тысяч одиннадцатиклассников и более 31 тысячи выпускников девятых классов.