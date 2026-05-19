Аким области проинспектировал ход работ.

В Уральске полным ходом идет масштабное обновление главного проспекта города. Ход строительных работ проверил аким ЗКО Нариман Турегалиев.

На создание комфортной среды для горожан и гостей областного центра выделили 600 миллионов тенге. Подрядчик определен и уже работает на объекте. На сегодняшний день рабочие демонтировали старый асфальт на пешеходной зоне протяженностью более одного километра и сейчас укладывают новую брусчатку.

Помимо обновления тротуаров, проект включает в себя модернизацию арычной системы, обустройство зеленых газонов, посадку декоративных деревьев.

Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, дефицита в рабочей силе и строительных материалах нет, работы идут строго по графику. Подрядная организация планирует полностью завершить благоустройство уже к концу мая.

Глава региона поручил руководству города не ограничиваться только тротуарами. Турегалиев поставил перед городскими властями конкретные задачи - усилить санитарную очистку улиц и оперативно заменить устаревшие опоры освещения.