На западе страны ожидается контрастная погода - от сильной жары с пыльными бурями до дождей с грозами и туманом.

По данным РГП "Казгидромет" 20 мая в Западно-Казахстанской области днём ожидается пыльная буря. Скорость ветра при порывах будет достигать 15-20 м/с. На всей территории области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске столбики термометров днём поднимутся до +30...+32 °C, ночью опустятся до +15...+17 °C.

В Атырауской области ночью прогнозируют небольшой дождь и грозу, а также ветер с порывами до 15-20 м/с. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днём будет жарко - до +31...+33 °C, ночью ожидается +17...+19 °C.

В Мангистауской области в течение суток ожидаются дождь и гроза, а ночью и утром - туман. Днём порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожароопасность. В Актау дневная температура составит +20...+22 °C, ночная - +15...+17 °C.

В Актюбинской области прогнозируется пыльная буря. Скорость ветра будет усиливаться до 15-18 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Актобе днём воздух прогреется до +28...+30 °C, в ночные часы температура составит +12...+14 °C.