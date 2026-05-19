С наступлением тепла в ЗКО начали поэтапно запускать фонтаны. Всего в регионе насчитывается 35 таких объектов, и большая их часть заработает к началу лета.

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, на сегодняшний день в области уже запустили 11 фонтанов. Ещё на двух объектах вовсю идёт ремонт, три объекта не функционируют, а оставшиеся 19 планируют запустить до 1 июня.

В жаркие дни фонтаны становятся главным местом притяжения для горожан, особенно для детей, которые так и норовят в них искупаться. Однако санврачи предупреждают: делать это категорически запрещено.

Фонтаны - это элементы благоустройства, а не бассейны. Вода в них циркулирует по замкнутому кругу и не обновляется постоянно. На жаре в ней моментально размножаются опасные микроорганизмы. К тому же в фонтанах часто купаются птицы и бродячие животные, которые переносят различные заболевания.

Плескание в такой воде может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Есть высокий риск подхватить острые кишечные и респираторные инфекции, ротавирус и энтеровирус, вирусный гепатит А и паразитарные заболевания.

– Ежегодно с мая по сентябрь наши специалисты проводят мониторинг качества воды в фонтанах и берут пробы на вирусы. В прошлом году, к счастью, опасных инфекций в воде обнаружено не было. Но это не значит, что можно терять бдительность, — отметили санврачи ЗКО.

Эпидемиологи настоятельно призывают родителей следить за своими детьми, не разрешать им лезть в чаши фонтанов и доходчиво объяснить, чем грозит такое "освежающее" купание.