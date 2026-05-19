В Министерстве транспорта готовят масштабное цифровое обновление для казахстанских аэропортов.

В казахстанских аэропортах начнётся поэтапное внедрение биометрической системы для пассажиров внутренних направлений. О планах по цифровизации и развитию авиационной отрасли рассказал министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании кабмина.

По словам главы ведомства, автоматизация процессов уже идёт полным ходом. Современные технологии призваны значительно ускорить предполетные процедуры и избавить людей от очередей на досмотре.

- Система Q-Gate сокращает время прохождения контроля с 3 минут до 50 секунд. В настоящее время в аэропортах Астаны и Алматы функционируют 16 терминалов. В текущем году планируется установка еще 16 терминалов в Шымкенте, Атырау, Актобе и Актау. На следующем этапе предусматривается внедрение биометрии на внутренних рейсах. Пилотный проект будет реализован по направлению Астана - Шымкент, - сказал министр.

Необходимость ускорения контроля в терминалах продиктована стремительным ростом популярности авиаперелетов среди казахстанцев. Статистика Минтранса показывает, что нагрузка на воздушные гавани страны продолжает расти.

Так, за прошлый, 2025 год отечественные авиалинии перевезли около 15 миллионов человек. Динамика 2026 года выглядит ещё внушительнее: только за первые четыре месяца текущего года пассажиропоток уже превысил отметку в 4 миллиона человек. В общей сложности по итогам 2025 года аэропорты республики обслужили 32 миллиона пассажиров и обработали более 173 тысяч тонн различных грузов.