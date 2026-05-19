На судебном заседании стали известны подробности, детали и мотив преступлений.

18 мая в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области начался суд по делу об убийстве целой семьи под Атырау. Процесс уже называют одним из самых громких и жестоких в регионе за последние годы. Во время первого заседания стали известны новые подробности жестокой расправы над семьей Мукангалиевых. На скамье подсудимых бывший зять семьи Султан Сарсемалиев. Он рассказал, почему убил родителей, брата и сестру своей бывшей жены.

За час до процесса

К зданию суда съехались десятки журналистов со всей страны - все они столпились у зала, где должен пройти процесс. Здесь же собрались родственники погибших и неравнодушные граждане. Ровно за час до начала под вой сирен и в сопровождении охраны прибыл конвой с Султаном Сарсемалиевым. Его стремительно вывели из автозака - руки за спиной, в наручниках. Всё произошло буквально за считанные секунды.

Отметим, Султан Сарсемалиев расправился с отцом, матерью, братом и сестрой своей супруги Акбаян Мукангалиевой.

Отец Акбаян - 66-летний Максот Карабалин;

Мать Акбаян - 64-летняя Насип Утешкалиева;

Сестра Акбаян - 35-летняя Мирамгуль Карабалина;

Брат Акбаян - 32-летний сын Наурыз Мукангалиев.

Родственники погибших

Перед процессом была напряженная обстановка, с журналистами первая согласилась поговорить Асила Мукангалиева - сестра погибшего главы семьи Максота Карабалина.

Женщина отметила, что её брат Максот и невестка Насип были тихими, спокойными людьми, жили своей жизнью и никогда никого не трогали. Наурыз был добрым и работящим человеком, а Мирамгуль по состоянию здоровья большую часть времени проводила дома. Асила Мукангалиева в разговоре подчеркнула, что ждет справедливого суда и высшей меры наказания для обвиняемого.

- Мы все долгое время ждали этот суд, переживали как всё пройдет. Подсудимый полностью признал вину, суду остается лишь вынести справедливое решение. Что касается Акбаян, то мы носим ей еду, но встретиться с ней не получилось. К её детям мы два раза ездили. Родственники Султана не приходили к нам, не просили прощения, - рассказала женщина.

Когда присутствующих уже запустили в зал, к прессе вышла еще одна сестра погибшего главы семейства Максота Карабалина - Адеми Шилмагамбетова, представляющая интересы потерпевших. Адеми рассказала, что после трагедии семья подсудимого Султана Сарсемалиева, с которой они состоят в родственных связях (сваты), практически не выходила на контакт.

- В декабре я ходила в полицию и сообщила, что семья брата пропала. В последний раз брата видела в сентябре, часто созванивались по телефону. А с ноября с телефона брата, оказывается, писал Султан. Султана и Акбаян знаю хорошо. В 2023 году Акбаян была на дне рождения отца, Султана не было. После этого они развелись. Что стало причиной, я не знаю. Мой брат и его жена всегда помогали им. Султан убил моего брата с особой жестокостью. С семьей Султана мы особо не общались, они были закрытыми людьми. Акбаян в данный момент находится в психиатрической больнице. Нам не разрешают с ней видеться. На днях я написала заявление на имя директора медучреждения с просьбой разрешить встречу. Сейчас жду ответ. Один из пятерых её детей находится в детдоме, остальные - в центре адаптации, - сказала Адеми Шилмагамбетова.

Родственники Сарсемалиева отказались обсуждать случившееся с прессой. Было заметно, что они сильно напряжены: близкие буквально ограждали родителей подсудимого от окружающих, объясняя это их тяжелым эмоциональным состоянием, сильным стрессом и высоким давлением.

Уже в зале, стороны обвинения и защиты занимают свои места, родственники погибших располагаются рядом. После кратковременного замешательства сотрудники конвойной службы МВД выстроились в зале.

В зал зашла судья Зарема Хамидуллина, разговоры мгновенно стихли. Перед началом она удалила родителей подсудимого, они проходят по делу как свидетели.

Далее гособвинитель Мирас Бауыржанов около часа зачитывал обвинительный акт. Из материалов уголовного дела Сарсемалиева обвиняют по целому ряду тяжких статей.

пункты 1 и 13 части 2 статьи 99 "Убийство двух или более лиц, совершённое неоднократно";

часть 2 статьи 188 "Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору";

статья 190 "Мошенничество".

По данным прокуратуры, обвинения в краже и мошенничестве связаны с похищением личных вещей погибших, а также с незаконной продажей их скота.

Согласно материалам обвинения, Сарсемалиев расправился с членами семьи при помощи одного и того же кухонного ножа, который повсюду носил с собой. Первой жертвой стал сын Наурыз Мукангалиев. Вслед за ним подсудимый убил пожилую супружескую пару, а последней лишил жизни их дочь Мирамгуль Карабалину.

Убийство Наурыза Мукангалиева

Наурыз Мукангалиев приходился братом бывшей жене подсудимого. По версии обвинения, между мужчинами вспыхнула ссора из-за разногласий по поводу воспитания и места проживания детей. Конфликт быстро перерос в драку, во время которой Султан Сарсемалиев схватил кухонный нож и несколько раз ударил Наурыза в живот. Потерпевший скончался на месте.

Сразу после убийства подсудимый попытался замести следы: по данным следствия, он закопал тело во дворе частного дома - в яме у фундамента, а затем тщательно отмыл кровь внутри здания, а его личные вещи - банковские карты и телефоны - присвоил себе. В дальнейшем он оформлял на имя убитого кредиты и рассрочки в четыре миллиона тенге и даже обманом выманил 350 тысяч тенге у матери жертвы.

Спустя время родители Наурыза начали его поиски. Тогда Сарсемалиев решил направиться к ним. Сначала он расправился в сарае со своей тёщей, а затем убил и тестя - Максота Карабалина.

Убийство Насип Утешкалиевой

Как следует из материалов дела, в день совершения преступления Насип Утешкалиева находилась во дворе своего дома и занималась хозяйственными делами. Когда она в очередной раз зашла в сарай, там её уже поджидал Султан Сарсемалиев. По версии следствия, обвиняемый заранее оставил в помещении кухонный нож. Выбрав момент, он напал на бывшую тёщу сзади, нанеся ей множественные удары ножом в грудь и спину. Полученные ранения оказались смертельными - женщина скончалась на месте.

Убийство Максота Карабалина

Из материалов дела следует, что после выполнения первой части преступного умысла Султан Сарсемалиев заметил в окно своего бывшего тестя, Максота Карабалина, который направлялся к сараю. Как отметил государственный обвинитель, внутри постройки подсудимый нанес пожилому мужчине множественные ножевые ранения в область груди, спины и рук. От полученных травм потерпевший скончался на месте, так и не придя в сознание.

Совершив убийства, Султан Сарсемалиев запер сарай и вернулся в дом, решив дождаться темноты. Около полуночи он снова пришел к постройке, выкопал там яму глубиной около 1,3 метра и закопал тела Насип Утешкалиевой и Максота Карабалина. Чтобы спрятать следы преступления, подсудимый застелил это место линолеумом, сверху поставил мебель и тщательно отмыл помещение от крови.

Убийство Мирамгуль Карабалиной

В суде огласили детали расправы Султана Сарсемалиева над Мирамгуль Карабалиной - сестрой его бывшей супруги, которую он накануне вывез из села в Атырау.

Как установило следствие, злоумышленник взял нож - то же самое орудие, что фигурировало и в других эпизодах дела, - и нанес женщине удары в грудь, спину и живот. Согласно обвинительному акту, когда Карабалина упала на пол, Сарсемалиев проявил особую жестокость и продолжил наносить множественные ранения уже лежащей жертве. Убедившись, что потерпевшая мертва, он завернул ее тело в ковер и вынес в подсобку у входа. В последующем обвиняемый рассчитывал спрятать труп в той же яме, где к тому моменту уже находилось тело брата погибшей - Наурыза Мукангалиева.

По заявлению государственного обвинителя, в момент совершения преступления Султан Сарсемалиев не находился в состоянии физиологического аффекта или психического расстройства. Подсудимый в полной мере осознавал характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим он способен самостоятельно участвовать в судебном процессе и в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Сам Сарсемалиев в суде признал свою вину, но во всем считает виноватыми своих жертв.

- Мы с супругой жили счастливо. Но стоило возникнуть разногласиям, как в наши отношения вмешивались её родственники, пытавшиеся нас развести. Меня шантажировали тем, что я и мои родители больше не увидим пятерых детей. Именно это и довело меня до преступления, - заявил подсудимый.

Родные погибших не верят в слова подсудимого и отмечают, что Насип Утешкалиева не могла даже увидеться со своей дочерью.

- Она хотела навестить Акбаян, но ей отвечали: "Не приезжай, на улице останешься, отправим обратно." Разве так можно? Он приходит сюда и говорит такое. Мой брат и невестка были спокойными людьми, жили своей жизнью и никого не трогали, - сказала после процесса Асила Мукангалиева.

После преступлений Сарсемалиев распродал скот погибших и вместе с супругой уехал через Узбекистан в Индонезию, где их задержали и экстрадировали в Казахстан.

К слову, Султан Сарсемалиев отказался от суда с присяжными заседателями.

Судья Зарема Хамидуллина сообщила: то, что подсудимый признал вину, не означает немедленного вынесения решения по делу.

- Мы должны исследовать все доказательства, все выслушать и установить обстоятельства. Поэтому 28 мая обвинительный акт снова огласят, и по каждому пункту обвинения мы спросим ваше мнение, - заключила Зарема Хамидуллина.

В числе потерпевших значатся и госорганы: отдел социальной защиты требует с Сарсемалиева 800 тысяч тенге, которые он получил в виде пособий за своих жертв.

Сарсемалиев официально разведен с женой Акбаян Мукангалиевой (дочерью убитых). По версии следствия, женщина не причастна к самому преступлению, однако в отношении неё возбуждено дело о недонесении. Мукангалиева уже прошла судебно-психиатрическую экспертизу, но её результаты пока не обнародованы.

Султан Сарсемалиев в суде заявил, что за свои преступления готов к самому строгому наказанию - к пожизненному сроки и даже к смертной казни.