В Министерстве труда и социальной защиты населения РК объяснили, почему текущая модель ЕНПФ перестала работать и как её планируют перестроить к лету 2026 года.

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разрабатывает масштабную реформу пенсионной системы, о чём сообщает Uchet.kz. Правительство вынуждено пойти на этот шаг из-за глубокого кризиса текущей модели. Сейчас около двух миллионов дееспособных граждан вообще не перечисляют взносы в ЕНПФ, а у большинства плательщиков баланс счетов слишком мал для обеспечения старости. Окончательный вариант реформы чиновники обещают утвердить до конца июня 2026 года.

Три сценария для ЕНПФ

Рассматриваются три принципиально разные модели перераспределения обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), которые составляют 5% от дохода сотрудника:

Модель "4+1" : большая часть денег (4%) уходит на личный счёт вкладчика, а оставшийся 1% отправляется в общий котел.

Страховая модель: все 5% ОПВР поступают на единый консолидированный счёт, после чего эти средства делятся между всеми казахстанскими пенсионерами поровну.

Модель "по стажу": правила выхода на заслуженный отдых полностью пересмотрят для тех граждан, чей официальный трудовой стаж превысил 40 лет.

В чем выгода для граждан?

Реформа напрямую затронет каждого работающего казахстанца. Если Минтруда выберет страховой вариант, это защитит уязвимые слои населения с низкими доходами, но снизит выгоду для тех, кто зарабатывает много. Вариант "4+1" сохранит индивидуальный приоритет накоплений. Пересмотр правил по стажу позволит людям, начавшим работать рано, выходить на пенсию до достижения официального пенсионного возраста.

Главная задача ведомства - закрыть брешь в два миллиона "невидимых" для ЕНПФ человек и гарантировать выплаты тем, у кого личные накопления сейчас находятся на критически низком уровне.