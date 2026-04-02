Такая реформа поможет снизить уровень безработицы, считает депутат.

Ввести в Казахстане возможность досрочного выхода на пенсию по состоянию здоровья и при достижении определённого стажа предложил сенатор Амангельды Нугманов, сообщает Informburo.kz.

В своём депутатском запросе он поднял вопрос о поэтапном переходе от преимущественно возрастной модели назначения пенсии к модели, основанной на трудовом стаже.

- Отмечается, что в стране уже действует система пенсии по выслуге лет для военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов. При этом гражданин сможет самостоятельно определить момент выхода на пенсию после достижения необходимого стажа, принимая на себя экономическую ответственность за это решение, - сказал Нугманов во время заседания в сенате.

По его словам, такая реформа поможет снизить уровень безработицы, исключит стимулирование необоснованного досрочного выхода из экономической активности, а также обеспечит финансовую сбалансированность пенсионной системы за счёт снижения нагрузки на госбюджет и ЕНПФ.

Также сенатор предложил ввести досрочный выход на пенсию по состоянию здоровья, без установления группы инвалидности.

- Действующее законодательство ориентировано на формальное признание инвалидности, что не охватывает широкий круг граждан, страдающих хроническими, профессиональными или прогрессирующими заболеваниями, объективно ограничивающими их трудоспособность. Закрепление в Социальном кодексе права на пенсию по медицинским показаниям на основании перечня заболеваний, утверждаемого уполномоченным органом в сфере здравоохранения, позволило бы устранить данный пробел и повысить уровень социальной справедливости, - отметил Нугманов.

При этом, если казахстанец восстановит свою трудоспособность и подтвердит это медицинским заключением, то он сможет продолжать работать.

Для всесторонней и профессиональной проработки предложений депутат попросил рассмотреть вопрос о создании межведомственной группы с участием представителей уполномоченных государственных и представительных органов, научного и экспертного сообщества, профсоюзов и институтов гражданского общества.

В ноябре 2024 года в Министерстве труда и социальной защиты населения сообщали, что рассматривают возможность раннего выхода казахстанцев на пенсию. Однако это возможно при условии, что некоторые граждане будут продолжать работать без выплат из пенсионного фонда. В июне 2025 года стало известно, что эти вопросы только обсуждаются, точное решение пока не приняли.