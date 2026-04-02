Корабль запустили в ночь с первого на второе апреля.

НАСА отправила к Луне первый за последние полвека пилотируемый космический корабль "Орион". Как пишет dw.com, миссия "Артемида-2" стартовала с мыса Канаверал в ночь с первого на второе апреля.

В этот раз четверо астронавтов не будут высаживаться на поверхность, а лишь облетят спутник и через десять дней вернутся на Землю. Экипаж корабля состоит из: Рида Уайзмана, Джереми Хансена, Кристины Кох и Виктора Гловера. Эта миссия станет исторической, так как Гловер - первый афроамериканец, а Кох - первая женщина, летящие к Луне. Этот полёт станет проверкой перед 2028 годом, когда планируется полноценная высадка людей.

В долгосрочных планах НАСА - сделать такие экспедиции регулярными и построить на Луне постоянную базу. На данный момент все системы готовы к старту.

Запуск "Ориона" планировали на март 2026 года, но в конце февраля НАСА отложило миссию на неопределенный срок. Причиной стали технические проблемы: инженеры нашли неполадки в системе подачи гелия у ракеты-носителя SLS, которая должна вывести корабль в космос. К моменту старта все неисправности были устранены.