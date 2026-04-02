В редакцию "МГ" обратилась жительница Уральска Галина. Женщина рассказала, что в школьный чат родителей скинули памятку о правилах безопасности для детей. Открыв ссылку в Instagram, она пришла в ужас от количества ошибок в тексте.

- Казалось бы, простой текст, простые слова. Как можно допустить столько ошибок? Ведь это городской отдел образования! Что ждать от учеников и рядовых учителей, если в контролирующем органе сидят такие люди? Там же не только грамматические ошибки, есть слова, которых вообще не существует. Даже если памятка создана с помощью ИИ, то удосужились бы хотя бы проверить, - возмутилась Галина.

Отметим, что спустя час публикация была удалена. В городском отделе образования сообщили, что во время публикации материала произошла техническая ошибка.