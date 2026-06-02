После смерти депутата Мангистауского областного маслихата Ербола Айтуова в частной клинике, куда он обращался для проведения пластической операции, была проведена внеплановая проверка. Об этом сообщили в областном департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля, передает Мой Город со ссылкой на Tengri Health .

«Болел диабетом»

По данным ведомства, после летального исхода пациента в частной клинике Актау была организована проверка качества оказанной медицинской помощи.

«Проверка выявила недостатки по организационно-тактическим, лечебно-диагностическим мероприятиям, а также в ведении медицинской документации», - сообщили в ведомстве.

Установлено, что 4 апреля 2026 года в 13:35 Ербол Айтуов был экстренно доставлен скорой помощью в «красную» зону Мангистауской областной многопрофильной больницы после резкого ухудшения состояния. Несмотря на усилия врачей, 5 мая 2026 года он скончался в реанимации.

В ходе проверки также выяснилось, что пациент страдал сахарным диабетом II типа и состоял на диспансерном учете. По мнению специалистов, это требовало обязательного направления к эндокринологу для коррекции уровня сахара перед операцией, однако этого сделано не было.

«Перед операцией пациента не направили на консультацию к эндокринологу для коррекции уровня глюкозы в крови. В ходе анализа случая установлено, что мужчину обследовали перед плановым оперативным вмешательством, однако ряд этапов предоперационной подготовки и оценки рисков выполнили не в полном соответствии с действующими стандартами», - сообщили в ведомстве.

Выявленные нарушения

В департаменте отметили, что ответственность за допуск пациентов к плановым операциям несет пластический хирург, который также занимает должность главного врача клиники.

Несмотря на выявленные сопутствующие заболевания, пациент не был направлен на дополнительные обследования, включая консультации эндокринолога и терапевта для оценки рисков хирургического вмешательства.

«С учетом имеющихся отклонений лабораторных показателей необходимо было направить пациента на дообследование и коррекцию выявленных нарушений», - отметили в ведомстве.

Предписание и протокол

По итогам проверки клинике выдано предписание об устранении нарушений, а также составлен административный протокол по пункту 1 статьи 464 КоАП «Нарушение норм лицензирования или разрешительных процедур».

Материалы переданы в полицию и прокуратуру Мангистауской области для правовой оценки действий медицинских работников.

Лицензия и предыдущие проверки

В ведомстве сообщили, что в отношении данного медцентра уже проводились внеплановые проверки в 2023 и 2025 годах по жалобам пациентов.

Также уточняется, что клиника работает на основании лицензии от 31.07.2015, выданной управлением здравоохранения Мангистауской области, включая направления стационарной помощи взрослым — пластическая хирургия, анестезиология и реаниматология.

Отмечается, что проведение пластических операций требует отдельного разрешения, а в ряде случаев — дополнительных лицензий на сопутствующие виды медицинской помощи.

Позиция клиники

После появления информации в соцсетях представители медцентра заявили:

«В связи с распространяющейся в социальных сетях недостоверной и противоречивой информацией сообщаем, что врач, в отношении которого публикуются обвинения, не проводил операцию, о которой идет речь в публикациях», - говорится в сообщении.

Клиника также подтвердила наличие лицензии и выразила соболезнования семье погибшего.

В официальном ответе на запрос редакции в медцентре добавили:

«В соответствии с рекомендациями органов досудебного расследования, а также в интересах обеспечения объективности и непредвзятости следствия клиника воздержится от предоставления комментариев и распространения информации в СМИ до завершения расследования».

Напомним, ранее стало известно о смерти депутата маслихата Мангистауской области Ербола Айтуова, который обратился в частную клинику для удаления жировых отложений в области подбородка. По факту его смерти возбуждено уголовное дело.