Речь идёт о сквере, где стоит памятник Ветеранам боевых действий на Таджикско-Афганской границе.

По постановлению акима в Уральске с 4 апреля по 31 мая пройдут общегородские субботники. В рамках акции в сквере у памятника ветеранам боевых действий на таджикско-афганской границе уже высадили 15 елей. В озеленении также принял участие Нариман Турегалиев. Новые деревья станут частью обновлённого зелёного пространства. Всего за время субботников планируется высадить около трёх тысяч растений. Работы начнутся с середины апреля, если позволит погода.

Кроме того, продолжаются мероприятия по развитию территории государственного лесного фонда области. Согласно утверждённому графику на 2026 год, в регионе планируется высадить 8,8 миллиона саженцев древесно-кустарниковых пород на площади 2370 гектаров.

Стоит отметить, что показатели прошлого года продемонстрировали высокую эффективность: при плане в 238,2 тысячи деревьев фактически было высажено 242,2 тысячи. Также в 2025 году полностью выполнены обязательства по лесовосстановлению на площади 2222 га (100 % от плана). В текущем сезоне в Уральске и районных центрах планируется высадить ещё 47,2 тысячи саженцев.