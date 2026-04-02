Заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев рассказал о планах по санитарной очистке города. По его словам, с 4 апреля по 30 мая в Уральске объявлен санитарно-экологический месячник.

- Особенно остро проблема стоит в местах отдыха, таких как Ханская и Переволочная рощи, на территориях гаражных кооперативов, а также в отдельных пригородных районах. Все эти участки будут поэтапно очищены и взяты на контроль в период проведения месячника. В целом территорию города разделили на 20 участков. За каждым участком закрепили соответствующие отделы и учреждения акимата города, - отметил замакима.

Жандос Дуйсенгалиев пояснил, что в период месячника субботники будут проводиться два раза в неделю – по четвергам и субботам. По четвергам будут организованы различные экологические акции, культурные и спортивные мероприятия, флешмобы и разъяснительная работа.

По субботам будут проводиться массовые субботники с участием жителей города, организаций, учреждений и предприятий. В эти дни будут очищаться улицы, дворы, парки, скверы, цветники, береговые зоны и общественные места.

- Кроме того, в период месячника очистят береговые зоны рек Урал, Чаган и Деркул, а также прилегающие территории отдыха возле водоёмов,- отметил он.

К слову, строительный мусор, ветки, старую мебель и другие крупные отходы, собранные во время весенних субботников, можно бесплатно сдавать на специальную площадку на 7-м километре трассы Уральск - Саратов. Площадка будет работать в период санитарного месячника - в апреле и мае.