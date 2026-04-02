В этом году по республике приём документов в 1 класс начинается 27 мая. Однако в каждом регионе сроки приёма определяются согласно специальному графику.

В Атырауской области приём документов начнётся с 18 июня и продлится до 31 августа. Такой подход позволяет снизить нагрузку на портал электронного правительства и предотвратить возможные технические сбои.

По словам руководителя отдела областного управления образования Айнагуль Жумагазиевой, в этом году в 1 класс планируется принять более 14 тысяч учеников.⠀