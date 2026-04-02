В Атырауской области приём документов начнётся с 18 июня и продлится до 31 августа. Такой подход позволяет снизить нагрузку на портал электронного правительства и предотвратить возможные технические сбои.
По словам руководителя отдела областного управления образования Айнагуль Жумагазиевой, в этом году в 1 класс планируется принять более 14 тысяч учеников.⠀
- Дети, завершившие подготовительный (дошкольный) класс и продолжающие обучение в той же школе, будут автоматически зачислены в первый класс. Ранее родителям приходилось повторно регистрировать детей. Ученики, планирующие перевод в другую школу, могут подать документы в общем порядке. Перечень документов остаётся без изменений, их можно подать как в онлайн-, так и в офлайн-формате, – отметила она.