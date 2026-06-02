Рыночный курс вплотную приближается к новым психологическим рубежам.

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), средневзвешенный курс доллара США вырос сразу на 3,59 тенге и зафиксировался на отметке 493,15 тенге. Официальный курс Национального банка на этот день составлял 488,96 тенге, однако рыночный курс вплотную приближается к новым психологическим рубежам. В обменных пунктах страны американскую валюту продают уже в диапазоне 492–497 тенге.

В уральских обменниках, согласно данным kurs.kz, курс валют составляет:

Доллар: покупка - 491 тенге, продажа - 497 тенге;

Евро: покупка - 571 тенге, продажа - 579 тенге;

Российский рубль: покупка - 6,55 тенге, продажа - 6,65 тенге.

Согласно свежему отчету Национального банка РК, май стал периодом самого сильного месячного ослабления национальной валюты за последние два года — за месяц тенге потерял 5,1% своей стоимости.

Аналитики и регулятор называют три ключевые причины происходящего:

Дисбаланс спроса и предложения: На бирже заметно снизился объем торгов, то есть валюты на продажу стало меньше. Одновременно с этим резко вырос внутренний спрос.

Крупные закупки ЕНПФ: Национальный банк в мае активно скупал доллары на бирже для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ (на сумму 878,5 млн долларов). Это стало максимальным объемом подобных операций за весь период наблюдений.

Сезонный фактор: С началом лета традиционно растет спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения, планирующего зарубежные отпуска.

В июне Нацбанк планирует снизить объемы прямых продаж валюты из Нацфонда до 200–300 млн долларов (в мае было 500 млн), но продолжит операции по зеркалированию. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни доллар будет торговаться в коридоре 485–495 тенге.