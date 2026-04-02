Чтобы получить максимальные 10 соток земли, нужно встать в очередь и дождаться подготовленного участка. Остальные подробности читайте в нашем материале.

По данным управления земельных отношений ЗКО, каждый житель региона имеет право на бесплатные земельные участки:

для ведения личного подсобного хозяйства (включая приусадебный и полевой наделы) в сельской местности - 0,25 гектара на неорошаемых и 0,15 гектара на орошаемых землях;

для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) - 0,10 гектара (10 соток);

для садоводства и дачного строительства - 0,12 гектара.

Получить участок для тех же целей повторно нельзя, кроме особых случаев, прописанных в законе. Также при выделении земли нужно соблюдать Правила оказания госуслуг в сфере земельных отношений.

Как получить землю по ИЖС

По данным управления, чтобы получить максимальные 10 соток земли нужно встать в очередь на портале электронного правительства eGov.kz. Заявку подают в разделе недвижимость - земельные отношения с помощью ЭЦП. Либо через местный исполнительный орган при наличии подготовленных свободных земель. Очередь формируется без категорий, а по дате заявки.

Право на бесплатный участок под индивидуальное жилищное строительство предоставляется только один раз. Участок можно получить только в месте, где уже есть вода и электроснабжение.

Какие документы нужны

заявление о предоставлении права на земельный участок;

схема (план) испрашиваемого земельного участка;

уведомление о постановке на специальный учет.

На каких условиях участок остается в собственности

Как только участки распределят, на нём сразу нужно начать строительство. Если участок не используется по назначению в течении трёх лет, тогда его заберут. После изъятия участок вернут государству и передадут следующему по очереди.

В каких районах ЗКО доступны земли

По области планируется к предоставлению 1264 земельных участка для очередников. Из них:

по Акжаикскому району - 82 (3 376 человек в очереди);

Бурлинскому району - 79 (13 018 человек в очереди);

району Бәйтерек - 92 (22 801 человек в очереди);

Жангалинскому району - 66 (1 427 человек в очереди);

Казталовскому району - 61 (512 человек в очереди);

Каратобинскому району - 98 (358 человек в очереди);

Теректинскому району - 527 (13 666 человек в очереди);

по городу Уральск - 259 земельных участков (109 971 человек в очереди).

Землю предоставляют при наличии градостроительных документов (генплана, ПДП или заменяющей схемы развития и застройки) и инженерных сетей.

Сколько человек уже получили землю

В 2025 году по области участки получили 235 человек, а по городу 7 человек. На 2026 год в очереди стоят 172 600 человек, по Уральску - 109 971 человек.

Как сообщили в ведомстве, срок выдачи земли зависит от наличия подготовленных площадок, обеспечения их инженерной инфраструктурой и возможностей бюджета.