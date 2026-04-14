ЗКО вошла в топ-3 регионов Казахстана по количеству "теневых" работников.

Казахстанский рынок труда живет двойной жизнью. Пока официальная статистика бодро рапортует о сокращении "тени", данные о пенсионных взносах вскрывают огромную проблему: 2,3 миллиона человек фактически лишены социальных гарантий. Как сообщает аналитический портал Finprom, реальный масштаб неформальной занятости в 2,5 раза превышает цифры, которые привыкли озвучивать ведомства.

ЗКО в зоне риска: региональный антирейтинг

Ситуация в регионах выглядит неоднородно, и Западно-Казахстанская область оказалась в числе аутсайдеров. ЗКО заняла третье место в стране по количеству неформально занятых - здесь "в тени" трудятся 90,9 тысячи человек. Хуже ситуация только в густонаселенной Алматинской (149 тыс.) и Жамбылской (93,7 тыс.) областях.

Для жителей Уральска и области это означает, что тысячи людей ежедневно выходят на работу без трудовых договоров. Чаще всего это строители-сезонники, торговцы и работники личных подсобных хозяйств, которые остаются один на один со своими проблемами в случае болезни или травмы.

Ловушка статистики: где прячутся "лишние" люди

Бюро национальной статистики утверждает, что доля теневого сектора упала до 10,1%. Однако Социальный кодекс требует взносов почти от всех, а по факту их платит лишь три четверти работающих. Из 9,3 миллиона занятых казахстанцев работодатели обеспечивают отчисления только для 7 миллионов.

Разрыв в 2,3 миллиона человек объясняется просто: многие числятся работающими, но их счета в ЕНПФ пусты. Более того, даже те, кто платит, делают это нестабильно. Только 4,7 миллиона казахстанцев получают взносы регулярно (9–12 раз в год), тогда как 1,6 миллиона человек видят пополнения на счетах лишь от случая к случаю.

Новые лица "тени": от пастухов до репетиторов

Традиционным лидером неформального сектора остается сельское хозяйство (389 тыс. человек), хотя оно и теряет позиции из-за упадка семейного животноводства. На втором месте - торговля (170 тыс.), где ситуация не меняется годами.

Интересный тренд наметился в образовании: за три года число "теневиков" здесь выросло в 2,5 раза - до 24,4 тысячи человек. Это армия частных репетиторов и преподавателей онлайн-курсов, которые предпочитают работать на себя, игнорируя официальное оформление. В то же время промышленность и IT-сектор демонстрируют максимальную прозрачность - здесь бизнес предпочитает играть "вбелую", чтобы удерживать квалифицированные кадры.

Что это значит для граждан?

Работа без "соцпакета" - это не только отсутствие пенсии в будущем. Сегодня это означает автоматическую потерю доступа к 90% услуг бесплатной медицины (ОСМС) и невозможность получить ипотеку или автокредит. Статус "неформала" превращает квалифицированного специалиста в бесправного исполнителя, чьи доходы и права зависят исключительно от настроения работодателя.