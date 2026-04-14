В Уральске озвучили действующие тарифы на коммунальные услуги и объяснили, могут ли они вырасти в ближайшее время.

16 октября 2025 года правительство Казахстана приостановило рост коммунальных тарифов на все виды услуг - воду, электричество, газ, отопление и канализацию - для всех потребителей (и населения, и бизнеса). Эта мера была введена как часть мер по сдерживанию инфляции и поддержке населения, чтобы замедлить рост цен и не увеличивать финансовую нагрузку на семьи и предприятия.

Мораторий завершился 1 апреля этого года. Теперь поставщики коммунальных услуг в Казахстане смогут на законных основаниях повысить тарифы. Обеспокоенные возможным ростом цен на комуслуги жители Уральска обратились в редакцию "МГ". Корреспонденты направили запрос в департамент КРЕМ по ЗКО с просьбой разъяснить ситуацию.

Как сообщили в ведомстве, на 1 апреля 2026 года для населения установлены следующие расценки:

холодная вода - 88,75 тенге за кубометр, водоотведение - 105,79 тенге;

отопление - 6 189,99 тенге за Гкал;

электроэнергия - 29,04 тенге за кВт/ч;

газ - 20 128,66 тенге за тысячу кубометров.

При этом важно: тарифы утверждаются без учёта НДС, поэтому в платёжках суммы могут быть выше. К слову, НДС в этом году составляет 16%.

Когда утвердили и начали действовать тарифы:

Вода и канализация (ТОО "Батыс су арнасы") утверждены 28 ноября 2025 года, действуют с 1 января 2026 года.

Отопление (АО "Жайыктеплоэнерго") утверждено 28 ноября 2025 года, действует с 1 января 2026 года.

Электроэнергия (ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания") утверждена 31 июля 2025 года, действует с 5 августа 2025 года.

Газ (ЗКПФ АО Qazaq Gaz Aimaq) утверждён и введён в действие 1 октября 2025 года.

В профильном ведомстве отмечают: ни до введения моратория, ни во время его действия компании не подавали заявок на повышение тарифов для населения. Однако сейчас ситуация меняется - сразу несколько коммунальных предприятий уже обратились с предложением пересмотреть цены раньше срока. Речь идёт о поставщиках тепла, воды и электроэнергии. Причины стандартные: рост стоимости ресурсов, изменение зарплат и необходимость модернизации изношенных сетей. На сколько могут повыситься тарифы, пока неизвестно.

В ДКРЕМ по ЗКО подчеркнули, что тарифы не могут повышаться "просто так". Для этого нужны законные основания: например, подорожание стратегических товаров, рост налогов или реализация крупных госпрограмм.

Одна из таких - национальный проект по модернизации энергетики и коммунальной инфраструктуры. Его цель - снизить износ сетей, уменьшить аварийность и обеспечить стабильную подачу воды, тепла и электричества. В перспективе это должно решить проблему подключения новых домов и бизнеса к коммуникациям.

При этом чиновники уверяют, что в социально значимых сферах, таких как ЖКХ, государство старается сдерживать рост тарифов, чтобы защитить население.

Каждую заявку на повышение цен тщательно проверяют. Специалисты анализируют расходы компаний, состояние инфраструктуры и экономическую обоснованность. На рассмотрение уходит до 30 рабочих дней.