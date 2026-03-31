Что будет с тарифами, где и на сколько их могут поднять.

С 1 апреля поставщики коммунальных услуг в Казахстане смогут на законных основаниях повысить тарифы. Заканчивается мораторий, который действовал с октября 2025 года, сообщает krisha.kz.

Что будет с тарифами, где и на сколько их могут поднять, рассказали в Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ).

Что значит конец моратория

Поставщики смогут повысить тарифы на воду, свет, тепло и другие коммунальные услуги. Власти обещают, что повышение будет постепенным и без резких скачков.

Коммунальные услуги - это:

теплоснабжение - горячая вода, отопление;

электроснабжение;

водоснабжение - холодная вода;

канализация;

газоснабжение;

вывоз мусора;

обслуживание лифта.

Когда ждать повышения

Сразу после 1 апреля тарифы на все комуслуги не поднимут. Сначала компании должны подать заявки в департаменты естественных монополий, а их рассмотрение занимает время. В КРЕМ ожидают, что первые заявки поступят уже в апреле. А первые изменения в тарифах можно ждать ближе к июню, если поставщики подадут заявки ускоренно по программе "Тариф в обмен на инвестиции". Здесь срок рассмотрения - 40 дней, в обычном порядке - 90 дней.

Где подорожает раньше

В первую очередь там, где сети в плохом состоянии: сильно изношены, много аварий, устаревшее оборудование.

Ожидается, что это могут быть регионы Северного, Восточного и Западного Казахстана, а также Акмолинская область, где больше проблем.

Как подорожает

Точных цифр пока нет. Но есть ограничение: тарифы не должны расти выше инфляции. В этом году это 9-12%.

Что ещё изменится

Обсуждают так называемое сквозное тарифообразование. Его суть: если дорожает электричество, это сразу будет отражаться в тарифах на воду, тепло и т. д.

Напомним, 16 октября 2025 года правительство Казахстана приостановило рост коммунальных тарифов на все виды услуг - воду, электричество, газ, отопление и канализацию для всех потребителей (и населения, и бизнеса). Эта мера введена как часть мер по сдерживанию инфляции и поддержке населения - чтобы замедлить рост цен и не увеличивать финансовую нагрузку на семьи и предприятия.