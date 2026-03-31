С 1 апреля поставщики коммунальных услуг в Казахстане смогут на законных основаниях повысить тарифы. Заканчивается мораторий, который действовал с октября 2025 года, сообщает krisha.kz.
Что будет с тарифами, где и на сколько их могут поднять, рассказали в Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ).
Что значит конец моратория
Поставщики смогут повысить тарифы на воду, свет, тепло и другие коммунальные услуги. Власти обещают, что повышение будет постепенным и без резких скачков.
Коммунальные услуги - это:
теплоснабжение - горячая вода, отопление;
электроснабжение;
водоснабжение - холодная вода;
канализация;
газоснабжение;
вывоз мусора;
обслуживание лифта.
Когда ждать повышения
Сразу после 1 апреля тарифы на все комуслуги не поднимут. Сначала компании должны подать заявки в департаменты естественных монополий, а их рассмотрение занимает время. В КРЕМ ожидают, что первые заявки поступят уже в апреле. А первые изменения в тарифах можно ждать ближе к июню, если поставщики подадут заявки ускоренно по программе "Тариф в обмен на инвестиции". Здесь срок рассмотрения - 40 дней, в обычном порядке - 90 дней.
Где подорожает раньше
В первую очередь там, где сети в плохом состоянии: сильно изношены, много аварий, устаревшее оборудование.
Ожидается, что это могут быть регионы Северного, Восточного и Западного Казахстана, а также Акмолинская область, где больше проблем.
Как подорожает
Точных цифр пока нет. Но есть ограничение: тарифы не должны расти выше инфляции. В этом году это 9-12%.
Что ещё изменится
Обсуждают так называемое сквозное тарифообразование. Его суть: если дорожает электричество, это сразу будет отражаться в тарифах на воду, тепло и т. д.
Напомним, 16 октября 2025 года правительство Казахстана приостановило рост коммунальных тарифов на все виды услуг - воду, электричество, газ, отопление и канализацию для всех потребителей (и населения, и бизнеса). Эта мера введена как часть мер по сдерживанию инфляции и поддержке населения - чтобы замедлить рост цен и не увеличивать финансовую нагрузку на семьи и предприятия.