В Чили на церемонии выпуска кинологических пар военно-морского флота произошел курьезный инцидент. Служебная собака неожиданно вцепилась в брюки вице-адмирала, передает Мой Город со ссылкой на trtrussian.

.

Во время мероприятия бельгийская малинуа подбежала к офицеру и схватила зубами карман его брюк. Перед этим кинологические пары на протяжении пяти месяцев проходили обучение по выявлению наркотиков, включая марихуану и кокаин.

После того как видео с происшествием разошлось в сети, представителям ВМС пришлось объяснить поведение собаки. В ведомстве заявили, что реакция животного связана с его возрастом, темпераментом и высоким уровнем возбуждения во время торжественной церемонии.