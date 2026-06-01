В Международный день защиты детей ведомство опубликовало свежие демографические данные. За последние пять лет количество юных казахстанцев выросло почти на 5%.

На начало 2026 года в Казахстане проживает 6,9 миллиона детей и подростков в возрасте до 17 лет включительно. По данным Бюро национальной статистики, подрастающее поколение сейчас составляет ровно треть от общего числа жителей республики - 33,6%. За последние пять лет численность юных граждан страны увеличилась на 4,4%.

Статистика показывает, что большая часть подрастающего поколения сосредоточена в городах - там живут 62,3% детей, тогда как в сельской местности проживают 37,7%. При этом в гендерном соотношении мальчиков в республике традиционно немного больше, чем девочек: 51,4% против 48,6%.

Самыми "молодыми" регионами Казахстана стали южный и юго-восточный. Наибольшее число несовершеннолетних зафиксировано в трех точках страны: