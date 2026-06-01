Мальчик мечтал познакомиться со стражами порядка и прокатиться на служебном автомобиле.

В преддверии Международного дня защиты детей в Актобе развернулась по-настоящему трогательная история. Местные полицейские исполнили заветную мечту особенного мальчика по имени Илья, который очень хотел почувствовать себя настоящим стражем порядка.

Всё началось с сообщения в социальных сетях. Мама Ильи написала в департамент полиции и рассказала, что её сын давно грезит патрульными машинами и мечтает познакомиться с теми, кто охраняет покой граждан.

Сотрудники батальона патрульной полиции не просто прочитали письмо, а решили уйти с привычного маршрута, чтобы заехать в гости к юному актюбинцу.

- Илье устроили детальную экскурсию по служебному авто, разрешили понажимать кнопки и показали, как работают спецсигналы и рация. Мальчика прокатили на патрульной машине с включёнными проблесковыми маячками. Также честь наступающего праздника стражи порядка вручили Илье памятные презенты, - рассказали в департаменте полиции Актюбинской области.

Родители Ильи не скрывали эмоций и искренне поблагодарили полицейских за то, что они подарили их сыну незабываемый праздник.