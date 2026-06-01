Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днём защиты детей. Пост опубликован на официальной странице президента в Instagram.
- Поздравляю соотечественников с Международным днем защиты детей!
Защита прав и здоровья юных граждан, создание надлежащих условий для их гармоничного развития - общенациональная задача, конституционная обязанность.
Опора счастливого детства - это дружные, сплоченные семьи. Поэтому поддержка института семьи стала одной из важнейших норм новой Конституции.
Созидательный потенциал подрастающего поколения огромен, о чем наглядно говорят достижения в учебе, спорте, творчестве наших детей.
В рамках моей инициативы "Нацфонд - детям" каждый ребенок получает поддержку от государства.
С этого года начался процесс реализации концепции "Дети Казахстана".
Поддержка юных соотечественников будет всегда в центре внимания Казахстана - Справедливого, Прогрессивного государства, - написал глава государства.