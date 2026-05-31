Бывшая супруга экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман сообщила, что в ближайшее время представит читателям свою автобиографическую книгу, передает Мой Город.

По её словам, сейчас рукопись находится на рассмотрении в издательстве. Презентацию книги планируется провести осенью этого года. Автор отметила, что произведение написано в жанре автофикшн. Это означает, что, хотя книга основана на реальных событиях, в ней также использованы элементы художественной литературы.

Назым Кахарман рассказала, что в книге затронет темы, связанные с личной жизнью бывшего супруга, в том числе упомянет женщин, с которыми у него были отношения. По её словам, будут указаны только их имена, без раскрытия других личных данных.

Также она заявила, что готова отстаивать свою позицию в случае возможных исков, связанных с содержанием книги. По её словам, у неё имеются переписки и другие доказательства, касающиеся её бывшего мужа.

Напомним, ранее брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды выпустил книгу «Её звали Салтанат», в которой рассказал о жизни своей сестры и событиях, связанных с судебным процессом.