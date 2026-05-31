С июня 2026 года операторы мобильной связи и интернет-провайдеры в Казахстане пересматривают тарифные планы, акции и условия обслуживания. Обновления затронут мобильную связь, домашний интернет и телевидение, передает Мой Город со ссылкой на digitalbusiness.kz .

Что изменится у мобильных операторов

Beeline отказывается от услуги «Доверительные минуты и SMS». С 1 июня абоненты больше не смогут пользоваться возможностью брать «в долг» минуты и сообщения. Взамен оператор предлагает услугу «Доверительный платеж», которая позволяет временно пополнить баланс.

Tele2 и Altel с 20 мая изменили правила досрочного обновления тарифов. Теперь при преждевременном исчерпании пакета повторное подключение рассчитывается по формуле: абонентская плата плюс 590 тенге. Подключить услугу можно через мобильное приложение в разделе «Мой тариф».

Altel с 22 июня обновляет линейку «Моя семья», снизив стоимость тарифов при сохранении прежнего наполнения. Пользователям по-прежнему будут доступны безлимитный интернет, звонки внутри сети Altel и Tele2, SMS и доступ к онлайн-кинотеатрам. Стоимость тарифов составит: «Моя семья 3» — 8 990 тенге в первые три месяца, затем 11 990 тенге; «Моя семья 5» — 10 720 тенге, далее 14 290 тенге; «Моя семья 7» — 14 620 тенге, затем 19 490 тенге. Для текущих абонентов новые условия начнут действовать после завершения действующих акций.

Оператор activ с 25 мая прекратил действие безлимитных опций для отдельных интернет-сервисов в ряде тарифов, включая соцсети, мессенджеры и казахстанские сайты. Это касается тарифов «ТОП Promo L», «Прокачанный» и частично «ТОП Promo M». В качестве альтернативы компания предлагает семейные тарифы с более выгодными условиями для нескольких пользователей.

Kcell и activ повысили стоимость подписки на сервис mobi Music. С 28 мая она составляет 1290 тенге в месяц. При этом функционал остается прежним: доступ к музыкальной библиотеке, высокое качество прослушивания и стабильная работа приложения. Изменения объясняются расширением контента и улучшением сервиса.

IZI проводит акцию для новых пользователей: с 20 мая по 20 июня действует скидка 50% на тариф ULTRA BOOST. В течение первых трех месяцев стоимость составит 1845 тенге. Для подключения нужно использовать промокод IZI50. Доступны разные способы подключения — онлайн, через eSIM, доставку SIM-карты или перенос номера.

Изменения у интернет-провайдеров

С 1 июня «Транстелеком» корректирует стоимость части интернет-тарифов. В компании объясняют это изменениями на рынке и необходимостью поддерживать качество услуг.

almaPLUS завершает ряд акций на подключение интернета до 1 июня. В их числе — бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру almaTV на два месяца и бесплатное подключение интернета в частном секторе при наличии технической возможности.

Что изменится в телевидении

«Казахтелеком» запускает новый пакет Sport+ с 1 июня. В него войдут такие каналы, как MMA-TV.COM HD, KHL Prime HD, Setanta Sports 1/2 HD, Q Football HD и другие. Стоимость пакета составит 1 290 тенге в месяц, его можно подключить как дополнительную опцию к основному ТВ-пакету.

Beeline временно изменит интерфейс приложения BeeTV: с 26 мая по 22 июля раздел Kids будет перенесен в категорию Kino в связи с обновлением навигации во время чемпионата мира по футболу. При этом на Smart TV и сайте интерфейс останется прежним.

almaPLUS с 1 июня обновляет список телеканалов в цифровом, STV и аналоговом телевидении. Часть каналов будет заменена новыми тематическими и развлекательными проектами.

Итог

С июня 2026 года рынок связи и цифровых услуг в Казахстане переживает очередной этап изменений: операторы пересматривают тарифы, сворачивают отдельные акции и обновляют контент, делая упор на пакетные и семейные предложения.