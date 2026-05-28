В Атырау стартовало главное судебное разбирательство по делу об убийстве семьи из четырёх человек. На скамье подсудимых находится Султан Сарсемалиев, зять погибших, передает Мой Город со ссылкой на Tengrinews.kz.

На первом заседании прокуроры официально предъявили ему обвинение и озвучили один из эпизодов дела — убийство Наурыза Мукангалиева, брата супруги подсудимого.

По данным следствия, члены семьи были убиты в разное время. Так, Наурыз Мукангалиев был убит более года назад в арендованном доме в микрорайоне Геолог под Атырау. Его тело, как установили следователи, пролежало в земле от 6 до 8 месяцев и было обнаружено спустя значительное время после преступления.

Согласно материалам дела, после убийства подсудимый предпринял попытку скрыть следы преступления и закопал тело во дворе арендованного дома. Для этого он дождался ночи, взял лопату и вырыл яму в южной части участка, расположив захоронение всего в 60 сантиметрах от фундамента здания. К утру он завершил сокрытие тела, выкопав яму глубиной около одного метра и шириной примерно 80 сантиметров.

После этого, как следует из обвинения, Сарсемалиев забрал личные вещи погибшего — удостоверение личности, банковскую карту, мобильный телефон и наличные деньги. Затем он привёл помещение в порядок, устранив возможные следы произошедшего.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, тело находилось в земле 6–8 месяцев, в результате чего произошли выраженные гнилостные изменения тканей, что затруднило установление точной причины смерти на первичном этапе.

Также прокурор сообщил, что для сокрытия следов преступления подсудимый вымыл дом, уничтожив следы крови. Орудие убийства — кухонный нож, а также ковёр, в который было завернуто тело, он вынес на свалку и сжёг.

По версии следствия, преступление произошло на фоне длительного семейного конфликта между Султаном Сарсемалиевым и родственниками его бывшей супруги. Разногласия, как утверждается, были связаны с вопросами проживания и воспитания детей.