В Казахстане определили точные сроки и этапы приемной кампании для поступающих в высшие учебные заведения. Национальный центр тестирования (НЦТ) опубликовал официальный календарь абитуриента, в котором расписаны все ключевые дедлайны на 2026–2027 учебный год.
Главные даты приемной кампании
В ведомстве напомнили, что в данный момент в стране продолжается сдача основного Единого национального тестирования (ЕНТ) - оно стартовало 10 мая и продлится до 10 июля.
Официальный прием документов для зачисления в вузы начнется 20 июня и завершится 25 августа.
Творческие и специальные экзамены
Для тех, кто выбрал направления "Здравоохранение" или "Педагогические науки", предусмотрены специальные экзамены. Заявления на них начнут принимать с 20 июня, а само тестирование продлится до 20 августа. При этом абитуриентам, которые планируют участвовать в конкурсе грантов, необходимо сдать эти экзамены строго до 20 июля.
Для будущих студентов творческих специальностей утвержден следующий график:
Прием заявлений на экзамены: с 20 июня по 10 августа (для претендентов на грант - до 7 июля).
Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 августа (для претендентов на грант - до 20 июля).
Распределение грантов
Подача заявок на участие в общем конкурсе на присуждение образовательных грантов пройдет в фиксированный период: с 13 по 20 июля.
Официальное объявление списка обладателей государственных грантов состоится до 10 августа.
Как сообщалось ранее, на новый учебный год выделено почти 90 тысяч образовательных грантов. При этом приоритетными направлениями в распределении мест стали инженерные, технические и IT-специальности.