Национальный центр тестирования опубликовал календарь абитуриента на 2026–2027 учебный год. Рассказываем, когда начнется прием документов и в какие сроки распределят государственные гранты.

В Казахстане определили точные сроки и этапы приемной кампании для поступающих в высшие учебные заведения. Национальный центр тестирования (НЦТ) опубликовал официальный календарь абитуриента, в котором расписаны все ключевые дедлайны на 2026–2027 учебный год.

Главные даты приемной кампании

В ведомстве напомнили, что в данный момент в стране продолжается сдача основного Единого национального тестирования (ЕНТ) - оно стартовало 10 мая и продлится до 10 июля.

Официальный прием документов для зачисления в вузы начнется 20 июня и завершится 25 августа.

Творческие и специальные экзамены

Для тех, кто выбрал направления "Здравоохранение" или "Педагогические науки", предусмотрены специальные экзамены. Заявления на них начнут принимать с 20 июня, а само тестирование продлится до 20 августа. При этом абитуриентам, которые планируют участвовать в конкурсе грантов, необходимо сдать эти экзамены строго до 20 июля.

Для будущих студентов творческих специальностей утвержден следующий график:

Прием заявлений на экзамены: с 20 июня по 10 августа (для претендентов на грант - до 7 июля).

Проведение творческих экзаменов: с 7 июля по 15 августа (для претендентов на грант - до 20 июля).

Распределение грантов

Подача заявок на участие в общем конкурсе на присуждение образовательных грантов пройдет в фиксированный период: с 13 по 20 июля.

Официальное объявление списка обладателей государственных грантов состоится до 10 августа.

Как сообщалось ранее, на новый учебный год выделено почти 90 тысяч образовательных грантов. При этом приоритетными направлениями в распределении мест стали инженерные, технические и IT-специальности.