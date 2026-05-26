Выпускники в этом году смогут претендовать на 89 457 бесплатных мест в университетах.

Кабинет министров решил не снижать планку прошлых лет, однако серьёзно пересмотрел приоритеты, сообщает пресс-служба правительства. Основной упор сделан на технические и производственные специальности, тогда как количество бюджетных мест на гуманитарных направлениях сократилось.

Распределение грантов напрямую связано с прогнозом дефицита кадров в экономике страны до 2030 года. Эта структура позволяет абитуриентам оценить реальную востребованность профессий на рынке труда и выбрать направления с максимальной вероятностью бесплатного обучения.

Распределение мест по специальностям

Министерство науки и высшего образования направило 60% от общего объёма грантов на инженерно-технические и сельскохозяйственные направления. Ещё 21% квот выделили на подготовку педагогических кадров. Большая часть госзаказа - более 75 тысяч мест - предназначена для бакалавриата, оставшуюся часть распределят между магистратурой и докторантурой.

По ключевым отраслям места распределились следующим образом:

Инженерия, обрабатывающая промышленность и строительство - 19 250 грантов;

Педагогические науки - 13 738 грантов;

Информационно-коммуникационные технологии - 11 662 гранта;

Естественные науки, математика и статистика - 9 363 гранта.

Меньше всего бесплатных мест предусмотрено для сферы здравоохранения (2 700), услуг (2 400), искусства и гуманитарных наук (1 915). Замыкает список направление "бизнес, управление и право" - на него выделено 1 423 гранта.

Профориентация и программа "Серпін"

Для привлечения абитуриентов вузы провели довузовскую подготовку, уделив особое внимание программе "Серпін". Проект направлен на обучение и дальнейшее трудоустройство молодёжи из южных регионов в трудодефицитных областях Казахстана. В профориентационных мероприятиях приняли участие более 13 тысяч старшеклассников и их родителей.

Профильное ведомство рассчитывает, что этот комплекс мер позволит выстроить чёткую систему образовательной навигации - от школьной профориентации до гарантированного трудоустройства выпускников по специальности.