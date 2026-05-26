"Казахмыс" обсуждает строительство нового сернокислотного цеха с китайскими инжиниринговыми компаниями.

Рабочая поездка Председателя Правления Корпорации "Казахмыс" Руслана Өскенәлі в Китай продолжилась переговорами с руководством крупнейших китайских инжиниринговых и технологических компаний - ENFI и TCC CNCEC.

Основной темой встреч стали перспективы сотрудничества в рамках проекта строительства нового сернокислотного цеха в Жезказгане, а также изучение современных инженерных и технологических решений для металлургического производства.

ENFI является одним из ведущих инженерных центров Китая в области цветной металлургии и дочерней структурой международной горно-металлургической группы MetMining. Компания участвовала в проектировании более 50% современных медеплавильных заводов Китая.

Еще одним важным пунктом программы стали переговоры с руководством TCC CNCEC - одной из крупнейших инженерно-строительных компаний Китая, специализирующейся на реализации масштабных химических проектов.

По итогам встреч отмечено, что достигнутые договоренности и обмен опытом формируют основу для дальнейшего развития технологического взаимодействия, изучения передовых инженерных решений и проработки потенциальных совместных проектов, направленных на модернизацию и повышение эффективности производственных активов Корпорации "Казахмыс".

Источник: t.me/kazakhmys_news