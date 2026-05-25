Две трети абитуриентов смогли преодолеть пороговый балл, а средний результат составил 63 балла. В ведомстве рассказали о статистике нарушений, правилах апелляции и жесткой проверке видеозаписей, которая продлится до конца октября.

С момента старта основного Единого национального тестирования казахстанские абитуриенты сдали экзамены около 92 тысяч раз. По данным Министерства науки и высшего образования РК, за первые две недели преодолеть необходимый пороговый балл смогли 65% участников. Средний результат по стране сейчас держится на отметке 63 балла, а зафиксированный максимум составил 138 баллов.

Абсолютное большинство поступающих (71%) сдавали тестирование на казахском языке, 29% выбрали русский, а 164 человека сдавали ЕНТ на английском. Всего на участие в тестировании зарегистрировалось около 240 тысяч уникальных кандидатов. С учетом предоставленных двух попыток общее число поданных заявлений превысило 446 тысяч.

Апелляции и аннулирование результатов

Правила ЕНТ позволяют выпускникам оспорить баллы: заявление по поводу некорректных тестовых заданий нужно подать в течение 30 минут после окончания экзамена. Жалобы на технические сбои и зависание компьютеров принимаются непосредственно во время тестирования. Итоговые сертификаты станут доступны в личных кабинетах после того, как комиссия рассмотрит все обращения.

Контроль за честностью экзамена продлится до осени: специалисты будут перепроверять видеозаписи из аудиторий вплоть до 31 октября 2026 года. Если на архивных кадрах обнаружат скрытые шпаргалки или гаджеты, результаты тестирования аннулируют задним числом, даже если абитуриент к тому времени уже поступит в вуз.

Шпаргалки, смарт-очки и статистика нарушений

За первые недели проведения ЕНТ организаторы зафиксировали 178 нарушений правил. На входе в центры тестирования задержали 103 человека, которые пытались пронести с собой смартфоны, микронаушники, шпаргалки и даже скрытые смарт-очки. Ещё 75 абитуриентов удалили прямо из аудиторий за нарушение порядка, их текущие результаты полностью отменены. Случаев отправки на экзамен подставных лиц не выявлено.

Особое внимание ведомство уделило инклюзивности процесса. Для абитуриентов с особыми образовательными потребностями были созданы специальные комфортные условия, в тестировании уже приняли участие 235 таких выпускников.