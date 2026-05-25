Он пытался провезти в собственном теле 114 капсул с опием.

Комитет национальной безопасности пресек деятельность сети наркоторговли, ликвидировав с апреля 2026 года девять международных и два региональных канала поставок. Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, в ходе спецопераций оперативники также закрыли одну фитолабораторию. По подозрению в причастности к контрабанде задержаны 26 человек.

Одного из курьеров сотрудники КНБ остановили в аэропорту Актау. Иностранный гражданин пытался провезти внутри своего тела 114 капсул с опием, общий вес которых составил один килограмм. Еще одного перевозчика, гражданина Казахстана, силовики задержали в аэропорту столицы - он доставил из Южной Азии 12 килограммов гашишного масла.

Кроме того, спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся оптовой контрабандой и переработкой "маковой соломы". Подозреваемые наладили производство готовых наркотических средств из этого сырья в крупных объёмах.

Всего во время обысков и задержаний из незаконного оборота изъяли 20 тонн маковой соломы, свыше 150 литров прекурсоров, а также партию готовых веществ: кокаин, марихуану, гашиш и синтетику. Среди 26 задержанных - 23 казахстанца и трое иностранных граждан, по всем фактам ведутся досудебные расследования.