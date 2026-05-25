В преддверии Курбан айта жители Уральска начали активно интересоваться ценами на жертвенных баранов. В этом году стоимость животного на рынках города составляет в среднем 75 тысяч тенге. Цена зависит от веса, возраста и упитанности барана.

Отметим, Уральск вошёл в число городов с одними из самых доступных цен на жертвенный скот. Минимальная стоимость баранов в регионе начинается от 60 тысяч тенге, а средний диапазон достигает 85 тысяч тенге. Одни из самых высоких цен зафиксированы в западных и южных регионах страны. В Атырау, к примеру, стоимость баранов начинается от 120 тысяч тенге и достигает 150 тысяч.

При этом онлайн-жертвоприношение через официальный сервис ДУМК qurban.muftyat.kz обойдётся дороже - 100 тысяч тенге за одного барана. В стоимость входят организация обряда, фото- и видеоотчёт, а также распределение мяса среди нуждающихся. А вот крупный рогатый скот стоит 630 тысяч тенге. Оставить заявку на получение мяса можно на этом же ресурсе.

Напомним, Курбан айт в 2026 году начнётся 27 мая. В эти дни мусульмане совершают жертвоприношение, а мясо делят между родственниками, соседями и нуждающимися.