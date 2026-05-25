Учебный год в Казахстане завершили почти 4 миллиона детей

В Казахстане учебный год в 2026 году завершили более 3,9 миллиона школьников. Как сообщили в Бюро национальной статистики, считается что это рекордный показатель за последние 25 лет.

Больше всего учеников сегодня обучается в Туркестанской и Алматинской областях, а также в Алматы.

В ведомстве поздравили школьников, выпускников и родителей с окончанием учебного года, отметив, что последний звонок становится началом нового жизненного этапа для детей.

В БНС также подчеркнули, что данные о численности учащихся и системе образования помогают принимать важные решения для развития страны.

Кроме того, в ведомстве напомнили о растущем спросе на специалистов в сфере статистики и анализа данных. Сейчас Бюро сотрудничает с университетами Казахстана — заключено уже 16 меморандумов о подготовке будущих кадров.

Школьникам, которые ещё не определились с профессией, посоветовали обратить внимание на направления, связанные с аналитикой и статистикой.